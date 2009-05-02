В Винницкой области родители пытались продать пятилетнюю дочку

В городе Ладыжин Винницкой области правоохранительные органы задержали родителей при попытке продать свою пятилетнюю дочку.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

Установлено, что родители (оба без постоянного места работы, ранее судимые) пытались продать ребенка жительнице областного центра, 1987 года рождения, без постоянного места работы.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.