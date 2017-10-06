Председатель Житомирской ОГА Гундич находится с поездкой в Бердичевском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня находится с рабочей поездкой в Бердичевском районе. Как передает корреспондент УНИАН, Гундич прибыл в село Гришковцы.

Во время рабочей поездки председатель облгосадминистрации проверит работу подрядчика в Гришковецкой гимназии, а также то, как восстанавливается театр в Бердичеве.

Гундич также ознакомится с тем, как ведутся восстановительные работы после огромного града, выпавшего в ночь на 22 сентября. Кроме этого, он, согласно плану, примет участие в заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия, среди прочего, рассмотрит вопрос относительно ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич подписал распоряжение о выделении 4 млн грн резервных средств для населения Бердичевского района, пострадавшего от аномального града 22 сентября.

Речь идет о распоряжение «О выделении средств из резервного фонда областного бюджета», которое Гундич подписал вчера, 5 октября.

Средства выделяются в связи с чрезвычайной ситуацией в Бердичевском районе для преодоления последствий аномального града.

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Напомним, что в Бердичевском районе бригады перекрывали поврежденные градом 22 сентября крыши домов. Первоочередно крыши ремонтировали в социальных учреждениях и жилых домах одиноких людей преклонного возраста, малообеспеченных семей, которые самостоятельно этого сделать не могли.