В Киеве анархисты "выкуривают" капиталистов из НБУ дымовыми шашками

Возле Национального банка Украины участники демонстрации “анархистов” подожгли “фаеры” и дымовые шашки.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве в направлении Майдана Незалежности движется колонна агрессивно настроенных представителей молодежных леворадикальных и анархических движений.

Демонстрация проходит под пристальным надзором значительного количества представителей правоохранительных органов, плотно сопровождающих колонну, в которой движется около 2-х сотен активистов. «Мы анархисты, часть мирового анархического движения, которое борется с государственной властью капитала», - говорится в листовке, которые распространяют участники акции.

Левые радикалы провели небольшой митинг возле здания Кабинета министров.

Передвигаясь по ул. Институтской, возле здания Нацбанка несколько участников акции зажгли «фаеры», сигнальные дымовые шашки и бросили их на проезжую часть.

Участники акции выкрикивают анархистские лозунги, призывая на “борьбу против капиталистов” и к установлению “социалистических порядков”.