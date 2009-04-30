СБУ перехватило утечку данных о земельных участках под Киевом

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации задержали бывшего сотрудника Васильковского филиала ООО «Укрприватзем», который пытался несанкционированно сбыть базы данных, содержащие сведения с ограниченным доступом, которые хранятся в автоматизированных информационных системах Государственного земельного кадастра и являются собственностью государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, магнитный носитель с информацией о регистрации и местонахождении земельных участков в Киевской области, с данными об их приватизации, аренде и залоге, другой технической документацией по землеустройству правонарушитель планировал реализовать за три тысячи долларов США. На встречу с потенциальным покупателем он прибыл с ноутбуком, на котором и продемонстрировал базу данных. После получения денег в обмен на USB-накопитель злоумышленника задержали.

Следственные СБУ возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях).