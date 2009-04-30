«Киевэнерго» фактически вывели из коммунальной собственности Киева?

Депутат фракции Блока Виталия Кличко в Киевраде Иван ПЛАЧКОВ допускает, что столичная власть продала 12,7% акций АЕК “Киевэнерго”, которые находились в коммунальной собственности киевской общины, неизвестному владельцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции Блока Кличко.

По словам И.ПЛАЧКОВА, о продаже пакета акций “Киевэнерго”, который находился в коммунальной собственности Киева, свидетельствует тот факт, что в списке акционеров компании, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, уже не значится “Киевэнергохолдинг”, в уставный капитал которого при создании холдинга был передан указанный пакет акций.

“В перечне владельцев 10 и больше процентов акций «Киевэнерго» нет «Киевэнергохолдинга». Это может означать только одно – 12,73% акций «Киевэнерго», которые раньше были в коммунальной собственности, проданы”, - сказал депутат. По его словам, теперь этот вопрос изучает прокуратура Киева.

И.ПЛАЧКОВ акцентирует, что на депутатские запросы относительно того, остаются ли акции “Киевэнерго”, “Киевгаза” и “Киевводоканала” в собственности “Киевэнергохолдинга”, “председатель наблюдательного совета общества, начальник Управления коммунальной собственности КГГА Андрей ЧУБ и председатель правления общества, депутат Киевсовета от "Гражданского актива Киева" Юрий БОНДАРЬ отвечать отказываются”.

Вместе с тем, депутат обеспокоен еще одним, по его мнению, “странным” фактом. По данным И.ПЛАЧКОВА, в 2007 году «Киевэнергохолдинг» приобрел 1 акцию «Киевэнерго» в ООО «ФК «Донбасс» (г. Донецк). “Безусловно, усилить свое влияние на управление «Киевэнерго» покупкой одной акции нельзя, однако можно отвечать на все депутатские запросы, что «Киевэнергохолдинг» остается среди акционеров “Киевэнерго”, - объяснил он. По словам И.ПЛАЧКОВА, покупку акции “Киевэнерго” в ООО “ФК “Донбасс” теперь также изучает прокуратура Киева совместно с МВД.

По данным депутата, 12,73% акций “Киевэнерго” в 2004 году были оценены более чем в 77 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2004 году для проведения единой и скоординированной политики развития коммунальной инфраструктуры Киева в сфере газоснабжения, снабжения электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотвода, повышения качества коммунальных услуг населению было принято решение о создании закрытого акционерного общества «Компания «Киевэнергохолдинг». Фактически «Киевэнергохолдинг» был создан в 2006 году и его соучредителями выступили Киевский городской совет и 2 кипрские компании: «Денсек ЛТД» и «Зарова ЛТД». Доля горсовета в уставном капитале общества (61% акций «Киевэнергохолдинга») была сформирована за счет пакетов акций «Киеводоканала» (67%), «Киевгаза» (60%+1 акция) и «Киевэнерго» (12,73%).