Ректор тернопольского университета владеет недвижимостью на 2 миллиона долларов (видео)

Если бы составляли рейтинг самых состоятельных ученых страны - первым в этом топе был бы герой сюжета программы "Гроши" - ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый.

Он владеет миллионными активами: квартирами в столице, недвижимостью на горнолыжном курорте, земельными участками и домами в Тернополе, а также элитными автомобилями. Эксперты оценивают всю недвижимость ректора в 2 миллиона долларов. Сам Крысоватый постоянно подчеркивает, что является открытым человеком и не боится показывать свои доходы.

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"Пока наши власть имущие дрожащими руками заполняют декларации, вписывая туда свое имущество - тернопольский ученый научился, как можно его не прятать", - говорится в сюжете.

Андрей Крысоватый всю свою жизнь посвятил Тернопольскому национальному экономическому университету. Сначала в нем учился, потом преподавал, а затем возглавил.

Сын Крысоватого уже на первом курсе ездил на автомобиле Mercedes. Ректор признается, что подарил своему сыну этот автомобиль на 18-летие. А уже в 19 лет его сын владел бизнесом, со стартовым капиталом для которого также помог отец. А сейчас сын Крысоватого преподает в этом же университете.

Среди многих активов педагога его семья имеет также две квартиры в Киеве. Последняя была приобретена в прошлом году в историческом центре столицы на улице Гончара. Такая квартира стоит как минимум 600 тысяч долларов. При этом, сам Крысоватый задекларировал стоимость квартиры гораздо ниже - в 2,5 миллиона гривень.

Уникальность самого ректора заключается в умении зарабатывать деньги. Ректор объясняет, что научился зарабатывать деньги, "консультируя фирмы, как можно осуществлять налоговое планирование".

"Ректор умеет делать очень важную вещь - платить налоги и учить этому других. Такая наука пригодится каждому чиновнику", - говорится в сюжете.

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Отмечается, что в Украине все еще больше, чем треть экономики находится в тени. "Крупнейшие нарушители налогового законодательства и крупнейшие пользователи различных схем минимизации налогов - это как раз крупный бизнес. Есть специальные аналитики, консультанты, которые разрабатывают для большого бизнеса схемы, которые бы не были чисто уголовными, но помогли бы минимизировать налоги", - говорит главный эксперт группы "Налоговая реформа Реанимационного пакета реформ" Владимир Дубровский.

Напомним, в мае этого года ректор одного из тернопольских университетов попал в ДТП в нетрезвом состоянии. По предварительной информации, водитель черного внедорожника Range Rover выезжал с второстепенной дороги на главную и, не убедившись в безопасности движения, врезался в легковушку. После удара водитель Range Rover не остановился, а продолжил движение. Остановился где-то за километр от места аварии.

По данным местного «Автомайдана», управлял автомобилем Land Rover ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый.

Как сообщалось, в ДТП были свидетели, которые готовы дать показания. Были и пострадавшие, с которыми решили вопрос на месте. С места происшествия Крысоватого забрал Сергей Банах на автомобиле Toyota Camry с номерными знаками ВО0070АІ. Бывший прокурор Тернополя, сейчас возглавляет юридический факультет ТГТУ. Свидетели также подтверждают информацию о вождение в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении «Автомайдана».