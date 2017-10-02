В центре Харькова проведут фестиваль уличной еды

Фестиваль уличной еды и крафтового пива пройдет 5-8 октября на пл. Свободы.

В мероприятии примут участие более 20 специалистов в сфере street-food-fest из Киева, Одессы, Львова, Каховки. Гости фестиваля смогут попробовать разнообразное меню – от сочных стейков и конно-пиццы до старинной львовской кухни. В программе фестиваля: костюмированный парад (5 октября), байкер-шоу (7 октября), блюзовый концерт (8 октября). Открытие мероприятия - 5 октября в 16:30.

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