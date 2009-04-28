Тимошенко дала регионам три дня на уплату долга

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обязала местные власти в трехдневный срок обеспечить погашение долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые на сегодняшний день составляют 4,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями органов местного самоуправления, посвященном этому вопросу.

Она подчеркнула, что неплатежи предприятий ТКЭ осложняют оплату газа со стороны НАК «Нафтогаз Украины».

«Хочу напомнить, что этот объем – 4,9 млрд. грн. – это стоимость природного газа, который получает Украина за два месяца. То есть по сути 4,9 млрд. - это уже два месяца можно было не рассчитываться за природный газ, если бы правительство вместе с НАК «Нафтогаз» не искали таких креативных путей расчета и не делали эти расчеты вопреки такой платежной дисциплине», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что наибольшие долги за газ имеют предприятия ТКЭ Донецка – 357 млн. грн., Кривого Рога – 282 млн., Одессы – 186 млн., Запорожья 181 млн., а также Днепропетровска, Симферополя и Луганской области. Премьер отметила, что Киев благодаря предложенной правительством модели расчета сократил долги за газ на 1,2 млрд. грн. Однако "Киевэнерго" на сегодня имеет долг 386 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила местным властям для расчетов модель, которая была использована для расчетов за газ в столице. Суть модели заключается в том, что местная власть определяет для себя банк для осуществления платежей и заключает договорные соглашения по обслуживанию долгов. «Обслуживание будет идти таким образом: коммерческий банк предоставляет местной администрации специальные кредиты, а администрация после решения совета имеет право предоставить коммерческому банку вексель. Дальше этими кредитными ресурсами необходимо рассчитаться предприятиям ТКЭ за полученный природный газ. Безусловно, при поддержке правительства между коммерческим банком и Национальным банком по обеспечению ликвидности также будут установлены специальные отношения», - сказала премьер-министр. Она признала, что это довольно сложная работа, но местным властям ее необходимо выполнить за три оставшиеся апрельские дня.

Координатором процесса премьер назначила руководителя группы своих советников Виталия ГАЙДУКА, а также заместителей главы НАК «Нафтогаза Украины» Игоря ДИДЕНКО и Юрия КОЛБУШКИНА и заместителя министра финансов Анатолия МЯРКОВСКОГО.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.