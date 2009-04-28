Жители Карпат рискуют потерять "горную" доплату

Закарпатский областной совет выступает против принятия новой редакции закона о развитии горных населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Кабинету министров Украины депутаты Закарпатского облсовета приняли 24 апреля на двадцать четвертой сессии Закарпатского областного совета V созыва.

Депутаты обеспокоены ситуацией, которая может возникнуть в случае одобрения законопроекта «О развитии горных территорий в Украине», находящегося на рассмотрении в Министерстве регионального развития и строительства Украины.

«Данный документ разработан без предварительного обсуждения с представителями органов местного самоуправления территорий, которые отнесены к горным. Им предлагается, начиная с 2010 года, снизить, а с 2012 года - прекратить доплату работникам бюджетной сферы, пенсионерам, студентам, а также отменить предусмотренные действующим законодательством виды материальной помощи гражданам, имеющим статус лица, работающего, проживающего или учащегося на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного», - уточнил председатель Закарпатского облсовета Михаил КИЧКОВСКИЙ.

По его словам, отмена доплат за проживание на горных территориях значительно суживает социальные гарантии для населения горных районов, что может привести к негативным экономическим и социальным явлениям, существенно ухудшит материальное положение горцев, усилит социальное напряжение в регионах, приведет к оттоку кадров, в первую очередь, учителей и врачей из сельской местности, закрепление которых на местах и без того является проблемой.

По мнению М.КИЧКОВСКОГО, также необходимо учитывать тот фактор, что многие населенные пункты в горной местности постоянно находятся в зоне возможной угрозы стихийного бедствия.

Председатель Закарпатского облсовета напомнил, что данный вопрос ранее уже поднимали Ассоциация органов местного самоуправления Гуцульщины и Ивано-Франковский областной совет.

Учитывая все это, по словам М.КИЧКОВСКОГО, было подготовлено обращение Закарпатского облсовета к Кабмину, в котором депутаты просят учитывать позицию местных общин горных районов по этому вопросу и оставить действующим закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

Справка УНИАН. В данное время в Департаменте местного самоуправления и административно-территориального реформирования Минрегионстроя находится на рассмотрении проект закона Украины «О развитии горных территорий в Украине».

Проектом предусматривается снизить доплату работникам, которым, в соответствии с постановлением Кабмина от 11.04.1995 года № 648 «Об условиях оплаты труда лиц, работающих в горных районах“, осуществляется доплата к зарплатам. Этим проектом закона также предлагается, начиная с 2010 года, снизить, а с 2012 года прекратить доплату пенсионерам к пенсиям, студентам к стипендиям и все предусмотренные действующим законодательством виды материальной помощи гражданам, получившим статус лица, которое работает, проживает или учится на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного. Кроме того, по проекту, с 1 января 2010 года теряет действие закон Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине», статьей третьей которого предусмотрены государственные гарантии социально-экономического развития населенных пунктов, которым предоставлен статус горных.

Как заявил председатель правления Ассоциации органов местного самоуправления регионов Гуцульщины Дмитрий СТЕФЛЮК, закон, в случае его принятия, повлияет на экономическое развитие горных территорий, на которых в Украине проживает около 1 млн. граждан.