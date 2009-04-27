Мэра Нежина арестовали, выпустили, опять арестовали

Печерский районный суд Киева освободил под залог в сумме 17 тыс. грн. мэра города Нежин Черниговской области Михаила ПРИХОДЬКО, который обвиняется в получении взятки, однако в силу новых обстоятельств он опять по предоставлению Генеральной прокуратуры был взят под стражу на 72 часа прямо в зале суда.

Об этом УНИАН сообщил адвокат М.ПРИХОДЬКО Григорий ДЕМИЕНКО.

По его словам, это решение суд принял вчера вечером.

“Я не видел документа о возбуждении нового уголовного дела” - сказал Г.ДЕМИЕНКО, отметив, что такие действия относительно его подзащитного являются нарушением процессуальных норм.

В связи с этим адвокат планирует в ближайшее время подать соответствующую жалобу.

В данное время М.ПРИХОДЬКО находится в Киевском изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, мэр Нежина М.ПРИХОДЬКО был задержан «на горячем» в декабре 2008 года. Злоумышленник требовал и получил взятку в размере 20 тыс. долларов США от предпринимателя за предоставление разрешения на приватизацию банно-оздоровительного комплекса. В целом правоохранители задокументировали получение им взяток на общую сумму 60 тыс. долларов.

Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Криминального кодекса Украины.