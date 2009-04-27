Милиция копает под губернаторский "мерседес"

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту подделки свидетельства о регистрации служебного автомобиля “Мерседес-Бенс Е-240”, на котором ездил председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Управления МВД Украины в Тернопольской области Виталий МАКСИМОВ.

По его словам, следователи также подали запрос в налоговую администрацию и выяснили, что за два года никакой налог за техосмотр этого авто не был оплачен, также не оплачивались соответствующие сборы в Пенсионный фонд.

“Сначала таможенные органы нам сообщили, что автомобиль не был растаможен, а затем поступила другая информация, что авто растаможивали, но эти документы уже уничтожены. Но, думаю, банковские счета должны были сохраниться, и все-таки мы выведем концы с растаможкой”, – заверил В.МАСКИМОВ.

Он также добавил, что областное Контрольно-ревизионное управление начало проверку и установило, что на упомянутый автомобиль списывалось в день 300-400 литров бензина.

“Это три тысячи километров в день, здесь есть вопрос. Вместе с КРУ и налоговиками проверяем также списание бензина”, – сообщил В.МАКСИМОВ.

Как уже сообщал УНИАН, вечером 16 апреля работники ГАИ остановили служебный автомобиль председателя Тернопольской облгосадминистрации Ю.ЧИЖМАРЯ “Мерседес-Бенс Е-240” и установили, что у водителя нет документов на него. Водитель предъявил ксерокопию просроченного временного регистрационного талона на авто. Причем, как установили работники ГАИ, номер регистрационного талона закреплен за другой иномаркой. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили три пары государственных номерных знаков с других автомобилей.

Задержанный автомобиль доставлен на штрафплощадку. На водителя и на служащих, которые выпустили автомобиль без путевого листа, наложено административное взыскание.