Сколько стоит жилье на вторичном рынке Киева

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 20 по 26 апреля т.г. снизилась на 3,57% (57 долл.) – до 1526 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1114 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2609 долл./кв. м.

По данным компании, за этот период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 3,99% (82 долл.) – до 1981 долл., Оболонском – на 3,48% (54 долл.) – до 1498 долл., Днепровском – на 4,58% (58 долл.) – до 1217 долл., Голосеевском – на 2,02% (32 долл.) – до 1547 долл., Соломенском – на 4,42% (64 долл.) – до 1378 долл., Печерском – на 3,07% (83 долл.) – до 2609 долл., Святошинском – на 3,58% (47 долл.) – до 1264 долл., Подольском – на 1,55% (22 долл.) – до 1408 долл., Дарницком – на 4,09% (48 долл.) – до 1114 долл. и Деснянском районе – на 4,44% (54 долл.) – до 1163 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в первом квартале т.г. снизилась на 27,22% (625 долл. США) – до 1671 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.