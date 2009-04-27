В Киеве без горячей воды - 50 детсадов, 34 больничных учреждения и 900 домов

27 апреля ОАО «Киевгаз» в полном объеме прекратил подачу газа на районную котельную «Нивки» и СТ-2, которые обслуживает АК «Киевэнерго». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго", отметив, что подача газа прекращена представителями "Киевгаза" на основании долга "Киевэнерго" перед ДК «Газ Украины» за топливо.

Поскольку подача газа в котельные прекращена, оборудование автоматически отключает находящиеся в работе котлы для подогрева горячей воды.

Прекращение подачи газа на районную котельную «Нивки» состоялось в 10.20 и привело к прекращению горячего водоснабжения в Подольском, Святошинском, Шевченковском административных районах города Киева. Всего без горячей воды остались 372 потребителя, из которых 302 - жилые дома, 5 больничных учреждений, 19 детсадов, 13 средних школ и 33 ведомства.

Прекращение газоснабжения СТ-2 произошло в 10.33. После перекрытия газа горячее водоснабжение прекратилось в Подольском и Оболонском административных районах Киева. Суммарное количество зданий, получавших горячую воду благодаря СТ-2, - 898, из которых 580 – жилые дома, 29 – больничные заведения, 31 детсад, 27 школ и 231 ведомство.

Объекты социальной сферы, кроме горячего водоснабжения, остались также без отопления. (Несмотря на прекращение отопительного сезона в столице, объекты социальной сферы имеют тепло, пока руководители заведений не обратятся с заявлением о прекращении отопления.)

Как заявил коммерческий директор АК «Киевэнерго» Сергей ЧЕХ, долг "Киевэнерго" перед газопоставщиками сейчас составляет 487 млн. грн. При этом, долг городского бюджета перед энергокомпанией, из-за которого "Киевэнерго" не может расплатиться за топливо, опять приближается к миллиарду гривен и составляет уже 992 млн. грн. "С учетом большой суммы долга КГГА перед "Киевэнерго", не исключено, что газоснабжающие организации ужесточат ограничения газа, используемого для горячего водоснабжения в столице", - сказал С.ЧЕХ.

В "Киевэнерго" напоминают, что 21-22 апреля районная котельная «Днепроводская» также была отключена от газоснабжения. Без горячего водоснабжения остались 29 жилых домов и 8 ведомственных сооружений Оболонского района по ул.: Днепроводская, 8 Марта, Родниковая, переулок Родниковый, школа и детсад.