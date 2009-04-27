Умерла Евгения Мирошниченко

13:37, 27 апреля 2009
Общество
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Герой Украины, лауреат многочисленных премий...

Сегодня, 27 апреля, умерла выдающаяся украинская певица, Народная артистка СССР (1965) Евгения Семеновна Мирошниченко.

Об этом УНИАН сообщил Народный артист Украины, оперный певец Владимир Гришко.

Евгения Семеновна Мирошниченко – лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко ( 1972). Лауреат Международного конкурса вокалистов в Тулузе (Франция, 1958), Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957). Кавалер ордена Ярослава Мудрого, ордена «За развитие Украины», ордена Славы «На верность Отчизне», ордена «Знак почета», «За достижение в культуре», международной награды — ордена св. Станислава, обладательница Почетного титула «Звезда украинского искусства».

Певица родилась 12 июня 1931 года в селе Советское Харьковской области. Училась в Киевской консерватории (1951–57). Стажировала в миланском театре «Ла Скала» (1961). В 1957-97 гг.– солистка (лирико-колоратурное сопрано) Киевского театра оперы и балета. С 1980 преподавала в Киевской консерватории на кафедре сольного пения, с 1990 – профессор. 26 августа 2006 года указом Президента Украины Виктора Ющенко награждена званием Героя Украины.

 

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