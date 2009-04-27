СБУ не видит крамолы в лайт-боксах о дивизии "Галичина"

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает правомерным размещение во Львове всеукраинским объединениям «Свобода» лайт-боксов с надписью "Украинская дивизия "Галичина". Они защищали Украину" и подчеркивает, что в связи с этим Украина не нарушает никаких международных обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, эти лайт-боксы были заказаны ВО "Свобода", и городской совет Львова предоставил разрешение на их установление в конце 2008 года.

«Поэтому СБУ никоим образом не вмешивалась, поскольку там не было никаких нарушений Украиной своих международных обязательств, а резонанс - потому что российские журналисты неправдиво подали, что там (изображено). Там не было никаких ни СС, никаких других призывов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Справка УНИАН. На прошлой неделе некоторые СМИ писали, что во Львове появились рекламные стенды с подсветкой, на которых якобы изображена символика дивизии CC "Галичина".

Львовские коммунисты даже 21 апреля обратились к Генеральному секретарю ООН и Президенту Украины с требованием привлечь к ответственности должностных и служебных лиц Львовского городского совета и рекламного агентства ALTER в связи с тем, что "недавно во Львове на биг-бордах рекламного агентства ALTER V были размещены рекламные плакаты, восхвалявшие дивизию СС "Галичина".

Начальник управления внешней политики Львовского городского совета Остап ПРОЦИК сегодня, 27 апреля, сообщил УНИАН, что эти лайт-боксы провисели во Львове с 1 по 20 апреля и были сняты, поскольку закончился срок социальной рекламы, в качестве которой их установило ВО "Свобода".