Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 26 апреля, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,055 грн., по продаже – 8,06-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,48 грн., курс покупки незначительно уменьшился по сравнению с 26 апреля, продают по 10,73 грн. - на 0,5% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,60-10,83 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня уменьшился на 2,6%, по сравнению с 26 апреля, и составляет в среднем 0,2240 грн., продажи – на 2% повысился – до 0,2471 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,239 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., продажи – 10,71 грн., курсы почти не изменились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 0,8%, по сравнению с 26 апреля, и составляет 0,2228 грн., курс продажи – также повысился на 0,8% - до 0,2502 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,08 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,025/8,05 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 27 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,18864, к российскому рублю – 0,23041.