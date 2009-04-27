Всемирный банк пугает гуманитарной катастрофой

В этом году до 90 миллионов человек в мире могут быть доведены до крайней нищеты.

Об этом заявил глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК на брифинге в Вашингтоне по итогам весенних встреч ВБ и Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

По его словам, количество голодающих превысит миллиард человек.

"Этот кризис изменил мир, и ВБ должен измениться вместе с ним", - сказал Р.ЗЕЛЛИК, отметив, что в нынешней ситуации требуются более активные действия Всемирного банка.

Он призвал правительства развитых стран помочь развивающимся государствам, а также обещал помощь со стороны ВБ.

Кроме того, Р.ЗЕЛЛИК заявил, что никто не знает, когда закончится мировой экономический кризис. По словам Р.ЗЕЛЛИКА, для преодоления кризиса правительства стран мира предпринимать более активные действия.

"Мы должны работать в режиме реального времени, чтобы предотвратить человеческую катастрофу", - отметил глава ВБ.

"Мировая экономика драматически разрушается, серьезные последствия кризиса особенно сильно переживают развивающиеся страны. Развитие мирового кризиса может привести к гуманитарной катастрофе", - отметил Р.ЗЕЛЛИК.