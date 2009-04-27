Паулс не верит, что Пугачева уйдет со сцены

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс не верит, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева выполнит свое обещание и уйдет со сцены. "Зная Пугачеву, я могу предположить, что это (обещание уйти со сцены) такой театральный жест. Немножко шоу. Очевидно, что Пугачева может себе позволить, больше чем другие. Она это заслужила по праву... Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Все может поменяться в один момент - это же Алла!", - сказал Паулс в интервью РИА Новости.

Пугачевой 15 апреля исполнилось 60 лет. Свой юбилей певица отметила большим концертом в "Лужниках". Завершить карьеру она намерена большим прощальным гастрольным туром по городам России и стран СНГ. После прекращения концертной деятельности Пугачева планирует сосредоточиться на радио "Алла", работе в кино и написании мемуаров.