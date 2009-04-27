На родине Балоги будет создан ландшафтный парк

В Закарпатской области будет создан региональный ландшафтный парк «Притисянский».

Как сообщил УНИАН начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области Андрей ПОГОРЕЛОВ, соответствующее решение приняли депутаты Закарпатского областного совета.

Согласно решению, региональный ландшафтный парк «Притисянский» будет создан на территории Береговского, Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов. Его общая площадь будет составлять 11357,66 га.

По словам А.ПОГОРЕЛОВА, Государственное управление охраны окружающей природной среды в Закарпатской области в трехмесячный срок должно утвердить Положение о региональном ландшафтном парке «Притисянский», а на протяжении 2009 года в установленном законодательством порядке снять с учета объекты природно-заповедного фонда, которые вошли в состав парка.

Закарпатское областное управление лесного и охотничьего хозяйства в течение этого года обязано передать площадь 1879,1 га из лесфонда ГП «Виноградовское лесохозяйство» в состав регионального ландшафтного парка «Притисянский» согласно требованиям действующего законодательства.

Областная государственная администрация до 1 июня 2009 года должна решить вопрос о размещении администрации парка «Притисянский».

А.ПОГОРЕЛОВ также сообщил, что расходы на содержание дирекции и функционирования парка «Притисянский» будут осуществляться в основном из Закарпатского областного фонда охраны окружающей природной среды, собственных средств создаваемого регионального ландшафтного парка, инвестиционных проектов, грантов и др.