США объявили ЧП в сфере общественного здоровья
00:13, 27 апреля 2009Общество
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Угроза эпидемии
Власти США объявили чрезвычайный режим работы всех систем здравоохрания и медицинских учреждений.
В стране 20 подтвержденных случаев заболевания людей свиным гриппом. Летальных исходов не было.
4 случая заболевания подтверждены в Канаде.
В Новой Зеландии проверяют на заражение новым вирусом 25 школьников и учителей, вернувшихся из поездки в Мексику.
Появились подозрительные случаи и в Европе: 2 - во Франции и 6 - в Испании
В Мексике, где началась вспышка болезни, от нее погиб 81 человек, заразились свыше 1300 человек.
По всему миру принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса гриппа.
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