США объявили ЧП в сфере общественного здоровья

Власти США объявили чрезвычайный режим работы всех систем здравоохрания и медицинских учреждений.

В стране 20 подтвержденных случаев заболевания людей свиным гриппом. Летальных исходов не было.

4 случая заболевания подтверждены в Канаде.

В Новой Зеландии проверяют на заражение новым вирусом 25 школьников и учителей, вернувшихся из поездки в Мексику.

Появились подозрительные случаи и в Европе: 2 - во Франции и 6 - в Испании

В Мексике, где началась вспышка болезни, от нее погиб 81 человек, заразились свыше 1300 человек.

По всему миру принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения нового штамма вируса гриппа.

Радио Свобода