Пугачева исповедалась в Лавре (фото)

Пребывая в Киеве в рамках своего прощального гастрольного тура, Алла Пугачева в субботу, 25 апреля, посетила Киево-Печерскую Лавру. Поклонившись святыням древнего монастыря, певица посетила резиденцию Блаженнейшего Митрополита Владимира.

По просьбе Аллы Борисовны, секретарь Предстоятеля епископ Переяслав-Хмельницкий Александр исповедовал певицу, а в завершение визита преподал ей архипастырское благословение, сообщает сайт "Православие в Украине".

Ранеее в газетах звучала информация о том, что звезда, будучи в Киеве, собирается посетить Киево-Печерскую Лавру: певица хотела навестить свое деревце - пять лет назад на территории Лавры она посадила клен.

Киев стал первым городом в прощальном гастрольном турне Аллы Пугачевой.

22 апреля в столичном "Дворце Спорта" певица дала юбилейный концерт - "Сны о любви".