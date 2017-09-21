Украинская бабушка может стать самой старейшей в мире (видео)

После того, как умерла Вайлет Браун из Ямайки, рейтинг может возглавить Кристина Нагорная с Черниговщины.

Родилась она в 1900 году.

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Ей 117 лет и 82 дня по паспорту. Титул самого старейшего человека в мире мог бы перейти в украинское село Жадово, если удастся найти первоисточники, которые подтвердят дату рождения легендарной украинской бабушки.