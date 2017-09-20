Во Львове прошло массовое шествие солидарности с политзаключенными в РФ (видео)

Около тысячи людей во Львове вышли на Шествие солидарности с незаконно удерживаемыми Россией гражданами Украины. Об этом написала в Facebook правозащитница Мария Томак, как сообщает Громадське.

В шествии также принимают участие трое родственников узников Кремля, которые приехали из Киева. Они собираются выступить на митинге на Площади Рынок.

Читайте такжеВ Одессе перед Генконсульством РФ протестовали против осуждения Чийгоза

По словам Марии Томак, шествие сопровождают четыре авто полиции.

Как известно, за решеткой на территории Российской Федерации находится свыше 46 украинцев.