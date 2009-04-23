В Запорожье 14 детей подхватили кишечную инфекцию в садике
11:36, 23 апреля 2009Общество
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Возраст воспитанников - от 2 до 6 лет
Вчера в Запорожье из дошкольного заведения №219 в городскую детскую поликлинику были доставлены 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет с острой кишечной инфекцией - гастроэнтероколитом ротавирусной этиологии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
После обследования 6 детей в состоянии средней тяжести были госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные 8 детей с легкой формой заболевания отправлены домой на амбулаторное лечение.
Специалистами городской СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
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