В центре Киева образовались немалые пробки из-за акции протеста медиков (видео)
11:38, 19 сентября 2017Общество
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Центр Киева стал в пробках из-за акции медиков.
Полиция запрещает проезд водителям через улицу Грушевского / Скриншот Google Maps
Неподалеку от правительственного квартала образовались немалые пробки, полиция запрещает проезд водителям через улицу Грушевского. Для проверки всех митингующих перед парламентом установили специальные рамки металлоискателей.
Как сообщал УНИАН, более тысячи членов медицинских профсоюзов организовали шествие к правительственным зданиям. Они требуют, в частности, повышение зарплат.
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