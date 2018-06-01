Рентабельность киевских жэков составит 100%

Дворничество превратилось в получение за взятки жилья. Да, я лично занимаюсь мусором… Вынужден заниматься. Но я надеюсь поручить это людям, которым это нравится. В Швейцарии можно устроиться работать кем угодно, даже директором банка, но только не мусорщиком, потому у него очень высокая зарплата, потому что это уже привилегированный класс. И мы создадим такой класс, если перестанем за взятки выдавать дворникам квартиры, поднимем зарплаты, и будем брать дворниками людей, которые имеют квартиры и живут в этом районе. Мэр Киева Леонид Черновецкий

Под шумок газовых проблем цены на коммунальные платежи в столице поднялись в 3,4 раза. Обоснованность такого подорожания была главным вопросом, который звучал от украинских журналистов в адрес киевских властей последние несколько дней. Но киевская власть отвечала скупо, выдвигая три основных причины. Оказывается, у нас самый большой ассортимент услуг по сравнению с регионами, во-вторых, мы должны платить больше, потому что в наши дома вода подается круглосуточно, в-третьих, цены на квартплату очень давно не поднимались. Наши попытки выяснить экономическую мотивацию подорожания у заместителя Киевадминистрации Анатолия Голубченко не увенчались успехом. Запрос агентства с перечнем вопросов был похоронен в недрах его приемной.

Нам пришлось прибегнуть к анонимному опросу чиновников муниципалитета (говорить легально мэр разрешает далеко не всем), которые по старой дружбе согласились дать раскладку того, что входит в квартплату и объяснить, как образуется ее цена.

Итак, у квартплаты двадцать пять составляющих. Уборка подъездов, подвалов, придомовых территорий, полив клумб и ремонт спортивных и детских площадок, травля комаров и крыс, техническое обслуживание внутридомовых систем тепло- и водоснабжения, водоотвод (слесарь и сантехник) и сливная канализация (перечень смотрите ниже), обслуживание лифтов, освещение подъездов – вот неполный список того, что входит в понятие квартплата. Теперь в домах, где нет лифтов, стоимость обслуживания 1 квадратного метра возрастет с 45 копеек до 1,54 грн., в домах до 12 этажей – с 55 копеек до 1,89 грн., в домах свыше 12 этажей – с 58 копеек – до 1,99 грн.

Чиновники муниципалитета говорят, что если поделить цену прежних тарифов на двадцать пять (таково количество услуг, предоставляемых жэками), то получиться две копейки за каждую услугу.

На вопрос – нужно ли поднимать тарифы именно в 3,4 раза – чиновники не уверены. Они признались, что по недавно проведенным расчетам при тарифах 58 копеек за квадратный метр небольшой 150-квартирный дом покрывал текущие расходы на 70 процентов, и если бы тарифы возросли с коэффициентом 1,5, то вполне хватило бы, чтобы содержать его в приличном состоянии. Ну а с коэффициентом 3,4 управление дома может выйти на какую-то прибыль, а если дом в незапущенном состоянии, то можно откладывать еще и на ремонт дома, сказал нам один из специалистов ЖКХ.

На наши сомнения, что качество оказываемых жэками услуг станет выше, нам ответили: «Но вы поймите, ведь разболтались все. И сотрудники жэков, которые не бояться, что их уволят, и сами жильцы, которые выбивают окна в собственных подъездах. А теперь, когда у жэковцев зарплаты повысятся, у начальник жэка появятся стимулы: он скажет тем же слесарю и сантехнику, что если придешь пьяный или пропустишь вызов, то у меня на такую зарплату очередь стоит.

Практически все опрошенные нами сотрудники муниципалитета убеждены, что рост тарифов приведет к появлению новых частных жэков, которые будут перебирать на себя обслуживание домов. Сотрудники городской власти считают, что ради создания конкуренции на рынке коммунальной услуг тарифы стоило поднимать.

У опрошенных нами экспертов ЖКХ мнения по поводу справедливости новых тарифов разделились.

Валерий Пустовойтенко, бывший премьер-министр Украины, бывший заместитель главы КГГА, заведующий кафедрой управления городским хозяйством Академии муниципального управления: – Повышение тарифов – неизбежный шаг, потому что сегодня ЖКХ самая отсталая отрасль, она уже даже хуже, чем была двадцать лет назад. В городе надо менять около семи тысяч лифтов, в то время как возможности не превышают пятисот в год. В Киеве также катастрофическая ситуация по водоотводу, тяжело обстоит дело с теплоснабжением и подачей горячей воды. Есть еще одна большая проблема – перегрузка кабельных сетей, особенно в центре города. На все это нужны средства. Последний год жэки не получали ничего, они жили только финансово-хозяйственной деятельностью, то есть за счет квартплаты. Это привело к тому, что в жэках уже не хватает денег даже на зарплату работникам. Сейчас по Киеву и в целом по Украине ходит такой афоризм: слесарь остался тот же, а услуги стали дороже. Действительно, цены на услуги ЖКХ возрастут в 3,4 раза, а слесарям повысили зарплату всего на 10–15%. В итоге оплата работников ЖКХ – одна из самых низких в Киеве. Если средняя зарплата по городу превысила уже две тысячи гривен, то работник жэков не получают больше тысячи гривен. Если говорить о качестве услуг, то уже сегодня оно выше, чем та цена, которую мы за них платим. Конечно, платить простым людям по новым тарифам – нереально. Поэтому, поднимая тарифы на коммунальные услуги, надо думать о субсидиях гражданам, которые эти деньги выплатить не могут. Но компенсации в горбюджете на эти цели не предусмотрены, так как в последние годы бюджет города пополнялся не за счет улучшения работы городского хозяйства, а за счет продажи земли. Сегодня уже и продавать особо нечего.

Александр Клюс, представитель фракции БЮТ в Киевсовете: – Экономической составляющей в повышении тарифов в 3,4 раза нет. Ведь не может быть финансовое состояние Водоканала, Киевэнерго настолько плохим, чтобы повышать цену в разы. Что касается собственно квартплаты за содержание домой, то еще два года назад себестоимость этих услуг составляла 55–56 копеек за квадратный метр. То есть она была на уровне оплаты за жилье. Власть заявляет, что за последние два года себестоимость выросла в два раза.

Но почему в два раза? Ведь уровень инфляции за 2005–2006 год не превысил 16 процентов. Было бы логично, если бы себестоимость увеличилась бы в пределах 20 процентов. Но на сегодня себестоимость обслуживания жилья – 1,05 гривни за метр квадратный. Но почему-то в распоряжении Черновецкого указано, что в домах с этажностью не выше двенадцати плата – 1,89. А там, где выше двенадцати – 1,99.

Объясните логику: как это при себестоимости в 1,05 грн. власти ставят цену вдвое выше? Разве может быть рентабельность 100% у обслуживающих предприятий?

Это подорожание делается для того, чтобы заинтересовать бизнес-структуры, которые вытеснят коммунальные конторы. Нынешние жэки очень неэффективная модель хозяйствования.

Давайте посмотрим, сколько объединения совладельцев многоэтажных домов платят за обслуживание своих домов? Всего 60–70 копеек за метр квадратный жилплощади. И им вполне хватает этих денег на текущие нужды, кроме того, из этих денег они платят председателю объединения, бухгалтеру, консьержке, слесарям, столярам зарплату – и на все хватает. А киевская власть вместо того, чтобы провести реформу в жилищно-коммунальном хозяйстве, пошла по пути повышения. Наведите порядок, посмотрите себестоимость структуры, а потом выясните, насколько нужно поднять цену, если в этом возникнет необходимость. Само реформирование отрасли не требует средств. Сделайте объединение собственников многоэтажных домов массовым явлением, для этого ничего не нужно, кроме как упростить порядок регистрации, и те же самые средства будут работать.

Полагаю, что после такого повышения тарифов ускориться процесс реформирования коммунальной сферы. Повышение цен спровоцирует общественную инициативу, и люди будут активнее объединяться в кондоминиумы, чтобы отказываться от услуг жэков.

Каковы точные цифры платы за жилье в Киеве? Данные предоставил исполнительный директор Всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Виктор Трофименко.

За однокомнатную квартиру общей площадью 36,22 кв. м, в которой проживают два человека, квартплата составит 23,54 грн., плата за отопление – 57,11 грн., за горячую воду – 76 грн., за холодную воду – 29,96 грн., за электроэнергию – 18,27 грн. (средний показатель), за газ – 4,07 грн. (при наличии счетчика, за 10 кубов). Всего: 209,59 грн. в месяц.

За двухкомнатную квартиру общей площадью 52,67 кв. м (три жильца) квартплата составит 34,24 грн., плата за отопление – 84,59 (отапливаемая площадь 50,65 кв. м), за горячую воду – 114, за холодную – 44,94, за электроэнергию – 24,36, за газ – 7,05 грн. Всего: 309,17 грн. в месяц.

За трехкомнатную квартиру общей площадью 67,74 кв. м (четыре жильца) квартирная плата будет равна 44,03 грн., плата за отопление – 109,75 грн., горячая вода обойдется в 152 грн., холодная вода – 59,92 грн., электроэнергия – 29,23, газ – 9,4. Всего: 404,33 грн.

По словам Трофименко, украинские чиновники ухватились за решение России повысить стоимость газа для Украины как за спасительную соломинку. Это позволило государству, сказал он, максимально взвинтить размер коммунальных платежей. Однако почти никому неизвестно, каким образом рассчитывается пресловутая «себестоимость».

Алексей Просекин, Маша Мищенко