МВФ изменил прогноз инфляции и ВВП для Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. – с 6% до 8%, и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%.

Об этом сказано в отчете МВФ, обнародованном на официальном сайте организации.

Согласно данным отчета, в то же время, прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.