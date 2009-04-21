Стоимость коттеджей под Киевом снизилась

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 13 по 19 апреля т.г. снизилась на 1,82% или 22 долл. – до 1 175 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 80 тыс. 095 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 1,75% или 22 долл. – до 1 320 долл./кв. м при средней стоимости 118 тыс. 290 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 13 долл., до 1 406 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 22 долл., до 1 274 долл./кв. м; Вышгородском – на 20 долл., до 1 018 долл./кв. м; Васильковском – на 11 долл., до 986 долл./кв. м; Бориспольском – на 34 долл., до 1 275 долл./кв. м; Макаровском – на 7 долл., до 791 долл./кв. м; Броварском – на 17 долл., до 982 долл./кв. м и в Бородянском районе – на 18 долл., до 895 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 18%, Васильковском – 14%, Бориспольском – 14%, Вышгородском – 10%, Обуховском – 9%, Бородянском – 6%, Броварском – 16%, Макаровском – 13%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в первом квартале т.г. снизилась на 19,96% или на 309 долл. – до 1 238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 тыс. 576 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).