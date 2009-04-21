Грузинский режиссер грозит украинскому МВД голодовкой

Грузинский режиссер-сценарист Давид КУРИДЗЕ, который находится в Пункте временного пребывания иностранцев в с. Рассудов Черниговской области, грозит объявить голодовку в знак протеста против действий украинских правоохранителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил программный директор Черниговского общественного комитета защиты прав человека Тухан ЭДИЕВ.

По словам Т.ЭДИЕВА, Д.КУРИДЗЕ почти 3 года работал в Киеве сценаристом на киностудии им. А.Довженко. Каждые полгода он выезжал за границу и опять въезжал в Украину, так как граждане Грузии могут находиться в Украине без регистрации не более 6 месяцев. 26 марта работники отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Шевченковского райотдела ГУМВД Украины в г. Киеве вручили Д.КУРИДЗЕ постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 3 марта о принудительном выдворении из Украины и поместили его в пункт содержания иностранцев. По мнению Д.КУРИДЗЕ, срок пребывания в Украине ему был аннулирован незаконно, и он стал жертвой "очередной волны борьбы правоохранительных органов за соблюдение правил пребывания иностранцев в Украине".

Как сообщают правозащитники, в отличие от предыдущих лет, в этом году в государственном бюджете не заложены средства на принудительное выдворение, а программа добровольного возвращения Международной организации по миграции в 2009 году на граждан стран Кавказа также не распространяется. Поэтому, по словам Т.ЭДИЕВА, единственный путь для грузинского режиссера – это обжаловать решение о выдворении; в ином случае ему придется "провести в черниговских лесах как минимум 6 месяцев, предусмотренных законом".

Черниговский общественный комитет защиты прав человека от имени Д.КУРИДЗЕ подал соответствующие жалобы в суд и прокуратуру.