Депутат Харьковского облсовета обстрелял автомобиль ГАИ

Депутат Харьковского облсовета обстрелял автомобиль с работниками Государственной автоинспекции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, событие произошло в центре Харькова 16 апреля, депутат стрелял из пистолета резиновыми пулями после того, как между ним и работниками ГАИ возник конфликт.

Собеседник агентства не смог объяснить, почему до сих пор отсутствует официальная информация об инциденте.

«Никто не пострадал, поврежден автомобиль - при этом сказал он. – Гаишники в ответ не применяли оружие».

В Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области подтвердили факт стрельбы, хотя не назвали фамилию стрелявшего, и сообщили, что информация для СМИ «об этом готовится».

В то же время, местная пресса сообщает, что стрелял депутат Харьковского облсовета Юрий ЖИТЕНЕВ, бывший водитель Василия САЛЫГИНА – экс-председатели Харьковского облсовета и бывшего председателя Харьковского областного отделения Партии регионов.