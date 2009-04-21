Спасатели вытащили подростка из 20-метровой цементной бочки

Спасатели МЧС оказали помощь 11-летнему подростку, который упал в 40-тонную емкость из-под цемента на территории завода в Олевском районе Житомирской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы ГУ МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, в Олевский районный отдел МЧС позвонил по телефону директор завода и сообщил, что в одну из гигантских «бочек», высотой около 20 метров, попал мальчик и не может откуда вылезти.

С.УЛАНОВ уточнил, что спасатели приехали без задержки, ребенок был напуган, но не травмирован.

«Коля играл на территории завода с ребятами, когда кому-то из них пришла идея по веревке спуститься в резервуар, предназначенный для цемента. Спуститься он смог, а подняться – нет. Друзья пытались вытянуть его, но напрасно. Испугавшись охранника, мальчики убежали, а Коля начал звать на помощь. В отверстие емкости пожарная лестница не проходила. Поэтому по пожарному фалу один из спасателей спустился на дно «бочки», обвязал «бетонного пленника» спасательным поясом и подал его наверх. Пока эмчеэсовцы вытягивали коллегу, освобожденный убежал», - рассказал С.УЛАНОВ.