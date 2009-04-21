УБОП раскрыл схему производства китайских тракторов в Украине

В Донецкой области обезврежена организованная преступная группировка, которая нанесла государству ущерб на сумму свыше 100 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины со ссылкой на информацию начальника отдела Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Сергея КОМИСАРОВА.

По его словам, упомянутая группировка, действовавшая в городе Харцызске, наладила теневую схему контрабандного ввоза в Украину технологического транспорта (трактора, экскаваторы, асфальтовые катки, грузовики и пр.).

Как установили оперативники, детали для сборки техники злоумышленники завозили преимущественно из Китая, а саму технику собирали на подпольных цехах Одессы и Харцызска. Потом эту технику легализировали, в частности через должностных лиц государственного технического надзора, и продавали.

За весь период деятельности ОПГ сумма неуплаченных налогов и сборов составила свыше 50 млн. грн. В целом, по минимальным подсчетам, причиненный ими государству ущерб превышают 100 млн. грн., сказал С.КОМИСАРОВ.

Во время проведения обыска в офисе предприятия оперативники изъяли бухгалтерскую документацию, оргтехнику и другие вещественные доказательства. Возле здания офиса были также обнаружены и наложен арест на автомобили, трактора и другой транспорт на сумму свыше 30 млн. грн.

По материалам ГУБОП прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем не исключена переквалификация дела на другие, более суровые, статьи УК, отметили в пресс-службе.