В Украине объявлена Неделя охраны труда

В Украине с 22 по 28 апреля объявлена Неделя охраны труда.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Полтавской области, главная цель мероприятия - привлечь внимание и сформировать сознательное отношение каждого работодателя и работника к минимально возможному уровню производственных рисков, объединить усилия общества, органов государственной власти, общественных профсоюзных организаций в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Девиз еженедельника в этом году - "Жизнь и здоровье на рабочем месте - основное право человека". Среди основных мероприятий, запланированных территориальным управлением, - пресс-конференции, обзоры-конкурсы по охране труда среди предприятий, тематические выставки-презентации, ярмарки-продажи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

«Почти 100 стран мира отмечают 28 апреля Всемирный день охраны труда, к ним присоединилась и Украина. По данным Международной организации труда, ежегодно несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания уносят жизни более 200 тыс. сотрудников, и почти 125 миллионов людей получают травмы», говорится в сообщении.

По данным Госгорпромнадзора, ежегодно на производстве травмируются тысячи украинцев, из них почти каждый двадцатый - смертельно. В частности, в Украине в прошлом году произошло 16 тыс. 206 случаев травмирования работников, из них 1005 - со смертельным исходом. «Показатель риска гибели и травмирования на 100 тысяч работающих в Украине остается значительно выше, чем в развитых странах мира», - сказано в сообщении пресс-службы.