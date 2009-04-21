В Черниговской области поджигатель держит в напряжении все село

В Черниговской области жители поселка Замглай Репкинского района страдают от умышленных поджогов. Как сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС в области, 20 апреля в поселке возник седьмой пожар за последние два месяца.

В этот раз поджигатель, предварительно позвонив в местную пожарную бригаду, поджег деревянные щитовые сараи по ул. Спортивной, где у жителей поселка хранилось сено. Огонь мгновенно набрал силу и перекинулся на крыши расположенных рядом кирпичных сараев. Общая площадь горения составила почти 850 кв. метров. Возникла угроза пожара для более десяти жилых домов.

Для гашения огня немедленно были привлечены 2 отделения Репкинского подразделения МЧС, 2 пожарных команды из лесничества. Также на помощь из Чернигова прибыли 3 пожарных автомобиля аварийно-спасательного отряда МЧС. Спасатели действовали быстро и профессионально, однако только через полтора часа пожары были локализованы, и только через четыре - окончательно ликвидированы.

Огонь успел уничтожить 10 щитовых и повредил 7 кирпичных сараев.

Лицо поджигателя устанавливают правоохранительные органы.