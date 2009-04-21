Завтра на биржу выставят 25% Полтаваоблэнерго

Стартовая цена выставляемого завтра, 22 апреля, на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 25%-ного госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" составит 307,7 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины .

Как отметили в Фонде, расчет стартовой цены производился на основе котировок акций "Полтаваоблэнерго" в ПФТС.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 ФГИУ возобновил продажу 25%+1 акция ОАО "Полтаваоблэнерго" и еще блокирующих пакетов пяти облэнерго. Номинальная стоимость 25%-ного пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и управляются Национальной акционерной компанией "Энергетическая компания Украины".