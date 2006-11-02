Пинзенык заявляет о провале выполнения бюджета

Бывший министр финансов, лидер партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что правительство «провалило» выполнение государственного бюджета за октябрь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, в частности, по словам В.ПИНЗЕНИКА, “за победными рапортами Минфина о перевыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за октябрь и за 10 месяцев 2006 года в действительности кроется фактический провал выполнения бюджета”.

Как утверждает В.ПИНЗЕНИК, плановые показатели доходов общего фонда бюджета в октябре реально выполнены только на 93,6%, а с начала года – на 99,8%.

«Образцово-показательные результаты выполнения бюджета, о которых отчитывается Министерство финансов, были «достигнуты» за счет включения в доходы невозмещенного налога на добавленную стоимость, - отметил В.ПИНЗЕНИК. – Так, только в октябре в доходы бюджета были включены 676 млн. грн. невозмещенного НДС, а за 10 месяцев текущего года – 1 млрд. 865 млн. грн.».

Экс-министр подчеркнул, что только за последний месяц недопоступления в бюджет составляют свыше полмиллиарда гривен. «Согласно отчету Минфина, доходы за октябрь якобы превышают плановый показатель на 144 млн. грн., но поскольку план возмещения НДС недовыполнен на 676 миллионов, то сальдо – минус 532 млн. грн.», – отметил В.ПИНЗЕНИК.