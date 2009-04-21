Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

С 13 по 19 апреля т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,32% (6 долл. США) - до 449 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 10 долл. - до 429 долл., 2-комнатных – на 6 долл. – до 637 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 776 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 340 долл., 2-комнатных – снизилась на 13 долл. – до 643 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 728 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 7 долл. – до 280 долл., 2-комнатных – на 3 долл. – до 359 долл., 3-комнатных – на 4 долл. – до 548 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. - до 293 долл., 2-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 390 долл., 3-комнатных – снизилась на 15 долл. – до 544 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 260 долл., 2-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 360 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 458 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 272 долл., 2-комнатных – снизилась на 12 долл. – до 398 долл., 3-комнатных – снизилась на 11 долл. – до 472 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 8 долл. – до 308 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 397 долл., 3-комнатных – снизилась на 2 долл. – до 480 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 294 долл., 2-комнатных – снизилась на 5 долл. – до 394 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 493 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – снизилась на 8 долл. – до 381 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл. – до 470 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 275 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл. – до 382 долл., 3-комнатных – снизилась на 3 долл. – до 478 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 12%, Печерском – 6%, Дарницком – 11%, Оболонском – 9%, Днепровском – 10%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 9%, Святошинском – 9%, Деснянском – 12%, Подольском – 8%.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 22,9% (139 долл. США) - до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% (368 долл.) - до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.