Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo (видео)

Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в комедии «Один дома», принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo.

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Режиссером и сценаристом кампании Cabiria, Charity, Chastity выступила американская актриса Наташа Лионн, сыгравшая роль в фильме «Американский пирог» и сериале «Оранжевый — хит сезона». Также в киноленте снялись и другие комедийные актеры, вроде Джеймса Ренсона («Мой парень — псих»). и Майи Рудольф («Одноклассники»).