На сколько снизилась стоимость земли в пригородах Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 13 по 19 апреля т.г. снизилась на 1,57% или 63 долл. США, – до 3945 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,86% (56 долл.) – до 6433 долл./сотка, Обуховском – на 1,49% (72 долл.) – до 4739 долл./сотка, Бориспольском – на 2,44% (102 долл.) – до 4077 долл./сотка, Броварском – на 2,84% (90 долл.) – до 3087 долл./сотка, Васильковском – на 1,75% (46 долл.) – до 2590 долл./сотка, Вышгородском – на 2,03% (63 долл.) – до 3036 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,30% (19 долл.) – до 1426 долл./сотка, Макаровском – на 0,32% (6 долл.) – до 1809 долл./сотка; Бородянском – на 1,95% (37 долл.) – до 1858 долл./сотка; Фастовском – на 1,28% (15 долл.) – до 1178 долл./сотка и Барышевском районе – на 1,53% (17 долл.) – до 1086 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 14%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 12%, Киево-Святошинском – 12%, Броварском – 13%, Обуховском – 7%, Бородянском – 7%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или 1041 долл., – до 4132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5173 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.