Логика воров: «чистить» дом священника, пока пасхальная служба

В Черниговской области в ночь на Пасху в г. Городне двое воров ограбили дом священника.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД Украины в области.

Милиционеры, которые обеспечивали порядок вблизи местного храма, обратили внимание на двух мужчин, которые украдкой несли металлический сейф через стадион. Они подошли к мужчинам, чтобы узнать, откуда и куда они несут сейф в праздничный вечер. Но неизвестные неожиданно оказали сопротивление. Милиционерам удалось их задержать только после применения приемов рукопашного боя.

В райотделении выяснилось, что двое товарищей, один из Нежина, другой – из Нежинского района (1969 и 1970 годов рождение), находясь в Городне во время празднования Пасхи решили воспользоваться отсутствием хозяина дома и обворовать дом местного священника.

Пока священник служил в церкви, злоумышленники выставили оконное стекло, проникли в дом и похитили металлический сейф. Поскольку на месте его открыть не удалось, то они решили перенести его в более спокойное место, где можно было бы сейф взломать.

Кроме сейфа, из дома злоумышленники похитили только 100 грн., которые лежали в барсетке. Однако в сейфе ничего ценного для них не было: кроме золотого перстня, там лежали только бумаги на дом и другая документация, не представлявшая никакой ценности для злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Материалы о злостном неповиновении работникам милиции направлены в Городнянскую прокуратуру.