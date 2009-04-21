Львовские таксисты проконтролируют ремонт на улицах города

Городские власти Львова обратились с поручением к таксистам информировать о ситуации на улицах города на прямые номера «горячей линии» городского председателя и диспетчерской службы горсовета.

Как сообщили УНИАН в Центральной городской диспетчерской службе Львова, «в сотрудничестве с ассоциацией «Львовское такси», таксистам фактически поручено контролировать проведение ремонтных работ на улицах Львова. Это может быть информация о том, на каком участке рабочие устраивают массовые перекуры вместо работы, а на какой части дороги работы ведутся с нарушением требований техники безопасности во время проведения ремонтно-строительных работ и т.д.»

Как сообщил УНИАН начальник управления транспорта и связи Львовского городского совета Николай ШКУРГАН, «соответствующие структурные подразделения оперативно реагируют на все сообщения водителей такси».

Руководство Львова надеется, что данная инициатива будет способствовать более качественному и своевременному проведению ремонтных работ на улицах Львова к Евро-2012, а также улучшению ситуации на дорогах города в целом.