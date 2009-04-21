Завтра в Украине еще будет холодно

22 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков сохранится переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы восточного ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью будут заморозки в воздухе 0-5°, в восточной части и на севере Левобережья до 12°, лишь на побережье морей ночная температура 1-6° тепла; днем в Украине 9-14° тепла, в Прикарпатье до 18°; в Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 9-14° тепла. По г. Киеву ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.