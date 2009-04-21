Украинцы «наелись» валюты

С начала апреля на валютном рынке Украины наблюдается рост предложения наличной иностранной валюты с одновременным сокращением спроса на нее. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, по состоянию на 16 апреля дефицит иностранной наличной валюты сократился до 83,1 млн. долл. против 417,8 млн. долл. за соответствующий период марта. «Это имело позитивное влияние на курс наличной гривни, который с начала месяца по операциям продажи долларов укрепился на 28 копеек – до 7,99 грн./долл.», – отмечается в сообщении.

По мнению Нацбанка, данной тенденции способствует регулярное проведение валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала апреля было проведено пять таких аукционов. На них было продано 166,8 млн. долл. по единому курсу 7,8 грн./долл.

Также в НБУ считают, что повышению общей прозрачности и эффективности валютных интервенций способствует жесткий контроль за целевым использованием приобретенной на них иностранной валюты.

Официальный курс гривни к доллару с начала месяца оставался неизменным – 7,70 грн./долл.. Относительно российского рубля гривня девальвировала на 1,78% – до 2,30 грн./10 рублей, к евро курс гривни почти не изменился – 10,16 грн./долл. США.