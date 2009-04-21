В Минтруда рассказали о критической ситуации с зарплатами

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА считает, что ситуация с погашением задолженности по заработной плате на негосударственных предприятиях является критической и требует немедленного разрешения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, об этом она заявила, комментируя результаты встречи представителей правительственной стороны и объединений работодателей.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, правительство и объединение работодателей должны в одинаковой степени отвечать за состояние дел с выплатой заработной платы. Она заметила, что если правительство жестко контролирует ход погашений зарплатних долгов на предприятиях государственной формы собственности и при необходимости принимает необходимые меры, то работодатели, к сожалению, демонстрируют полную пассивность в этом процессе.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что на государственных предприятиях благодаря мероприятиям правительства долги начали реально уменьшаться, а на негосударственных – продолжают расти. По ее словам, это происходит, несмотря на взятые работодателями согласно Генеральному соглашению обязательства, в соответствующем пункте которого, в частности, речь идет о том, что сторона владельцев должна „обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы на предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности”, а также „обеспечить погашение задолженности по заработной плате на экономически активных предприятиях на протяжении 2008 года”, что соответственно не сделано. По состоянию на 10 апреля 2009 года долги на экономически активных не государственных предприятиях уже вычисляются суммой в 490,7 млн. грн., а общая сумма задолженности перед рабочими частного сектора составляет свыше 1 млрд. грн. – это 70 % всей задолженности по заработной плате.

По словам министра, правительство настроено на конструктивный диалог, эффективное сотрудничество и готово рассматривать все предложения социальных партнеров относительно путей и механизмов разрешения имеющихся проблем. Но пока, добавила Л.ДЕНИСОВА, такие предложения от объединений работодателей отсутствуют, нет и результатов их конкретной деятельности в направлении ликвидации зарплатних долгов, - результатов именно той работы, которую, кроме них, никто другой не выполнит.