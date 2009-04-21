Газпром: к 2030 году в мире останутся три крупных поставщика газа

К 2030 году в мире останутся три крупных поставщика газа - это Россия, Иран и Катар.

Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ в интервью телеканалу "Вести".

По мнению А.МЕДВЕДЕВА, все остальные страны-поставщики за пределами 2030 года не смогут обеспечить заполнение существующих и проектируемых газотранспортных систем.

Кроме того, он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе европейским потребителям потребуются дополнительные объемы газа, которые не смогут покрыть поставки сжиженного газа. По его словам, речь идет как минимум о 100 млрд. куб. газа в год.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что рост спроса требует дальнейшего развития и реализации газотранспортных проектов, в частности, "Северного потока" и "Южного потока".