Фирташ должен Газпрому 514 миллионов долларов

Положительное сальдо долга компании «РосУкрЭнерго» перед ОАО «Газпром» за газ составляет 514,16 млн. долларов.

Как сообщает Департамент информации Счетной палаты Российской Федерации, об этом сказано в совместном коммюнике по результатам проведения параллельного аудита счетных палат Украины и России, подписанном сегодня председателями ведомств Валентином СИМОНЕНКО и Сергеем СТЕПАШИНЫМ. Документ был подписан сегодня в Пекине в рамках II заседания Рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля).

Согласно документу, от участия в деятельности совместного предприятия «РосУкрЭнерго» ОАО «Газпром» получило прибыль в виде дивидендов, сумма которых, по данным бухучета ОАО «Газпром», за 2006-2007 годы составила более 750 млн. долларов США (порядка 18,2 млрд. рублей). Фактический объем транзита природного газа составил в 2007 году 104,3 млрд. куб. метров, в 2008 году - 107,1. Ставка платы за транзит 1000 куб. метров природного газа за 100 км расстояния по территории Украины составляла в 2007 году 1,6 доллара США, в 2008 году - 1,7.

Как отмечается в совместном коммюнике, реализация совместным предприятием «РосУкрЭнерго» НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для потребителей Украины осуществлялась по цене 179,5 долларов США за 1000 куб. метров.

Проверка показала, что по состоянию на 6 февраля т.г. задолженность СП «РосУкрЭнерго» перед группой «Газпром» составила 1,054 млрд. долларов США, задолженность группы «Газпром» перед СП «РосУкрЭнерго» - 540,53 млн. долларов США. Положительное сальдо задолженности за поставленный природный газ перед ОАО «Газпром» составляет 514,16 млн. долларов США.

Главы контрольных ведомств России и Украины отметили высокий уровень взаимодействия высших органов финконтроля (ВОФК) двух стран при проведении параллельного аудита и договорились продолжить укреплять и развивать сотрудничество, основанное на Договоре между ВОФК России и Украины 1998 года.

В этой связи глава Счетной палаты Украины предложил провести параллельный аудит по вопросам экологии в Азовском море, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo создана в 2004 году. 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициариями которой являются украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).