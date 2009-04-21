Газпром выкручивает руки полякам

Российский газовый монополист «Газпром» хочет добиться отмены обязательного в настоящее время утверждения тарифа на транспортировку российского газа по территории Польши в Германию польской Администрацией по вопросам энергетики.

Как пишет Gazeta Wyborcza 20 апреля со ссылкой на источник в польской нефтегазовой компании PGNIG, «Газпром» инициировал внеочередное собрание наблюдательного совета компании EuRoPol Gazu, которая управляет польской частью Ямальского газопровода.

По этому газопроводу в Германию поставляется 20% российского газа.

Газета отметила, что отмена процедуры утверждения тарифов на транспортировку газа позволит EuRoPolGazu самостоятельно устанавливать тарифы, но на такую отмену должна дать согласие Европейская комиссия.

По данным анонимного собеседника газеты, российская компания на собрании будет пытаться также добиться установления скидок на транспортировку газа для EuRoPolGaz.

GW отметила, что споры по тарифам на транспортировку газа между российскими и польскими акционерами EuRoPolGaz продолжаются с 2002 года, что негативно влияет на финансовое состояние компании.

«Фирма зарабатывает слишком мало и может иметь проблемы с уплатой долгов, львиная доля которых приходится на группу Газпрома», - отмечают аудиторы EuRoPolGaz.

Газета отметила, что компания должна погасить долги до 2018 года, а если она не сможет этого сделать, то «Газпром» за счет долгов может получить контроль над польской частью Ямальского газопровода, оператором которого является сегодня EuRoPolGaz.

По данным издания, в прошлом году из-за резкого изменения цен на газ и колебания курса злотого к валютам EuRoPolGaz понес почти 4 млн. долларов убытков при запланированной прибыли в 24 млн. долларов.

Собрание наблюдательного совета, которое должно было состояться в мае в Гданске, теперь должно пройти в начале следующей недели в Москве и стало неожиданностью для польского PGNiG.

По мнению экспертов, “Газпром” использует сложную ситуацию PGNiG, которая недополучает 25% импортного газа из-за исключения из газовых поставок швейцарского посредника RosUkrEnergo, совладельцем которого тоже является “Газпром”.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля т.г. польский вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК не исключил возможности подписания до апреля т.г. нового контракта с «Газпромом» на поставки газа в Польшу.

Россияне для дополнительных поставок настаивают на внесении изменений в Ямальский договор от 1993 года, который определяет условия поставок газа в Польшу и Германию по Ямальскому трубопроводу до 2022 года.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша единственная из 27 стран Евросоюза после завершения газового конфликта Украины и РФ продолжает недополучать часть газа, который раньше ей поставляла компания «РосУкрЭнерго».

«Газпром» в январе-феврале т.г. частично компенсировал недопоставки газа по контракту с «РосУкрЭнерго».

Российский «Коммерсант» и польские газеты писали, что «Газпром», который является крупнейшим акционером «РосУкрЭнерго», пытается добиться от Польши снижения стоимости транзита российского газа по Ямальскому газопроводу, контроля над компанией, которая является его оператором, и большей цены на газ для поляков.

Кроме того, по мнению экспертов, россияне хотят добиться от поляков поддержки проекта Nord Stream, против которого остро выступает Польша, предлагая сооружение второй ветви Ямальского газопровода по польской территории.

Строительство второй ветви предусмотрено Ямальским договором, изменения в который хочет внести Российская Федерация.