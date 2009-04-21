В Донецкой области незаконно возместили НДС на 44,5 миллиона

В Донецкой области за первые три месяца текущего 2009 года милиция выявила и задокументировала преступные схемы незаконного возмещения НДС в сумме 44,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника управления Николая КУПЯНСКОГО.

По его словам, за этот период правоохранителями было предупреждено возмещение из бюджета 12,5 млн. грн.

При этом Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что предприятия, которые незаконно требовали возместить НДС, не относятся к крупным промышленным предприятиям и являются небольшими «коммерческими структурами, которые носят, как всегда, тривиальные названия». «Такие предприятия отработали одну схему, получили незаконно НДС и исчезли», - сказал начальник облУВД, добавив, что «в целом в такой цепочке используются 4-5 предприятий».

В настоящее время по материалам расследования данных дел привлекается к ответственности 61 должностное лицо.

Кроме того, в первом квартале текущего года милицией были выявлены в области 179 преступлений в бюджетной сфере, общая сумма похищенных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств составила 5,19 млн. грн.

Всего из этой суммы было возмещено государству 2,88 млн. грн.

Кроме того, по словам правоохранителей, в сфере служебной деятельности за первые три месяца года в регионе было выявлено 335 преступлений.

Милицией принимались меры по противодействию взяточничеству и коррупции: выявлено 88 фактов взяточничества и 90 криминальной коррупции. Задокументировано 33 факта взяточничества с суммой взятки свыше 10 тыс. грн., 14 фактов - свыше 30 тыс. грн.