Шесть областей Украины создали Бассейновый совет Южного Буга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Винницкой области, отметив, что Совет создан согласно принципам бассейнового управления водными ресурсами, определенными в Водном кодексе Украины и Водной рамочной директиве Европейского Союза.

Целью деятельности Бассейнового совета является содействие комплексному управлению водными ресурсами бассейна реки Южный Буг, согласование интересов и координация действий субъектов управления и пользования водными ресурсами на территории Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей, в пределах которых расположен бассейн Южного Буга. В состав Бассейнового совета входят представители государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, водопользователей, общественных организаций и научных учреждений.

Первоочередным заданием Бассейнового совета является создание Плана управления речным бассейном с целью улучшения качества воды и экологического оздоровления реки.

Как отметили в Управлении, важным является то, что информация о состоянии водных ресурсов бассейна Южного Буга будет сохраняться в едином центре. Владея таким банком данных, можно будет своевременно принимать соответствующие управленческие решения, предотвращать негативное влияние на окружающую среду, а не устранять его последствия.