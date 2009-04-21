СБУ остановила на границе контрабанду на 1,5 млн. евро

Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины ликвидировала канал контрабандного ввоза товаров широкого потребления из стран Европы в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в частности, на таможенном посту «Ягодин» задержано при попытке контрабандного ввоза партии одежды всемирно известных брендов, парфюмерной продукции и электробытовой техники на общую сумму свыше 1,5 млн. евро.

Контрабанда перевозилась в трех автобусах «Неоплан».

Кроме того, в одном из автобусов среди груза было изъято незадекларированных 350 тыс. дол. США.

Указанные товары правонарушители пытались ввезти в Украину с использованием так называемой схемы «пустых автотранспортных средств». В настоящее время осуществляются соответствующие следственные действия, отметили в СБУ.